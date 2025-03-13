В КХЛ определилась первая пара плей-офф - "Локомотив" и "Торпедо"

Стала известна первая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде кубка Гагарина между собой сыграют ярославский "Локомотив" и нижегородское "Торпедо". Об этом стало известно после того, как 13 марта в матче регулярного чемпионата череповецкая "Северсталь" обыграла минское "Динамо" со счетом 5:4. Таким образом, "Торпедо", идущее на восьмой строчке Западной конференции с 70 баллами, не сможет подняться выше в таблице. Ранее "Локомотив" досрочно выиграл в этой части таблицы. Первый матч в этой серии запланирован на 27 марта в Ярославле. Ранее "Локомотив" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ. Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.