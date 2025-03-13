После домашней победы череповецкой «Северстали» над минским «Динамо» со счётом 5:4 стала известна первая пара плей-офф КХЛ Западной конференции.

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Ярославский «Локомотив» начнёт серию первого раунда с нижегородским «Торпедо». Напомним, ранее железнодорожники обеспечили себе первое место в Западной конференции, а «Торпедо» не поднимется выше восьмого места. В активе нижегородцев 70 очков и три матча в запасе, у «Северстали» — 77 баллов.

Отметим, что старт серии «Локомотив» — «Торпедо» запланирован на 27 марта.

Напомним, в КХЛ осталось два места в розыгрыше Кубка Гагарина. На Востоке за место в плей-офф сражаются «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик».