Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту Уайлд»

Российский нападающий Артемий Панарин отдал результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд», его команда одержала победу в овертайме со счетом 3:2.

© Соцсети

В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» шайбами отметились Винсент Трочек, Джонни Бродзински и Брэйден Шнайдер. В воротах играл Игорь Шестеркин.

33-летний Артемий Панарин провел в нынешнем сезоне 64 матча, забросил 28 шайб и отдал 41 результативную передачу (69 очков). Сейчас форвард сборной России является лучшим бомбардиром своей команды, а также первым по голам за «Рейнджерс». Он набирает очки в 7-ом матче подряд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» идет на 9 строчке «Восточной конференции» НХЛ с 70 очками в активе после 66 встреч.

16 марта «Рейнджерс» сыграет в гостях с «Коламбус Блю Джекетс». Матч начнется в 2:00 по мск.