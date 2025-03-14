НХЛ может рассмотреть увеличение количества игр в регулярном сезоне

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic заявил, что в скором времени руководство Национальной хоккейной лиги может рассмотреть увеличение количества игр в регулярном сезоне до 84 встреч. Отмечается, что с этим увеличатся и сроки проведения сезона.

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