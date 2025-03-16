В НХЛ обновили прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате, когда российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге.

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Российский хоккеист забрасывает в среднем 0,67 шайб за игру. При таком показателе Овечкин побьет снайперский рекорд 12 апреля в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс».

Овечкин забил шайбу в матче чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

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В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес бросок в створ ворот.