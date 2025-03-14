ХК «Байкал-Энергия» объяснил, почему приостановил участие в ЧР

Клуб «Байкал-Энергия» объяснил, почему приостановил участие в чемпионате России.

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«Байкал-Энергия» – семикратный призер чемпионатов России по хоккею с мячом, обладатель Кубка России и финалист Суперкубка России.