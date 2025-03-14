Алексей Протас из «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о знакомстве с Овечкиным

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о знакомстве с российским капитаном клуба Александром Овечкиным.

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— Когда в первый раз его увидели, боялись подойти?

— Да, не рискнул и промолчал. Только на третий или четвёртый день тренинг-кэмпа понял, что нужно как-то представиться. Было немножко волнительно. Да и сейчас иногда, ха-ха!

— Можете привести пример помощи Овечкина в быту?

— Как-то раз мне нужно было съездить в Херши, в фарм-клуб, и он дал мне свою машину. Да много было моментов! — приводят слова Протаса «Известия».

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 53 (33+20) очка в 50 встречах.