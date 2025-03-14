Хоккеист Ковальчук заявил о завершении профессиональной карьеры

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук заявил, что его игровая карьера, вероятно, завершилась.

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«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдёт. Я им занимаюсь всю жизнь», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

41-летний Ковальчук становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.