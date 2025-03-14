Рише станет самым молодым тренером в истории КХЛ

Рафаэль Рише станет самым молодым тренером клуба на матче КХЛ.

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Ранее сообщалось, что главный тренер «Трактора» Бенуа Гру пропустит сегодняшний матч с «Авангардом» из-за болезни. Его заменит канадский тренер Рафаэль Рише.

Он станет самым молодым специалистом в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги в качестве главного тренера либо исполняющего его обязанности. Рише 30 лет и 300 дней.

Также в топ наиболее молодых тренеров в истории лиги входят:

– Коннор Кэмерон – 31 год и 267 дней (2 февраля 2017, «Медвешчак» – «Локомотив»);

– Андрей Назаров – 34 года и 104 дня (3 сентября 2008, «Трактор» – «Северсталь»);

– Игорь Никитин – 35 лет и 180 дней (19 сентября 2008, «Авангард» – «Лада»);

– Артем Чубаров – 35 лет и 292 дня (1 октября 2015, «Автомобилист» – «Торпедо»).