«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в матче 12‑го тура чемпионата КХЛ 3×3

Казанский «Ак Барс» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче 12‑го тура чемпионата КХЛ 3×3.

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Игра завершилась со счетом 7:5. В составе победителей по две шайбы забросили Дмитрий Дрожжин и Юрий Муравьев, также отличились Кирилл Дегтярев, Владислав Шляхтов и Макар Супин. У «Сибири» Алексей Кривченков сделал хет‑трик, еще по шайбе забросили Кирилл Лаврентьев и Егор Верхорубов.

В другом матче тура минское «Динамо» потерпело поражение от челябинского «Трактора» — 3:7.

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