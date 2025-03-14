Нападающий «Вашингтона» назвал главный совет от Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас назвал главный совет от Александра Овечкина
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал, какой главный совет ему дал российский форвард столичного клуба Александр Овечкин.
— Какой главный совет дал вам за всё время в «Вашингтоне» Овечкин?
— «Работай — и всё будет!» — приводят слова Протаса «Известия».
Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний белорусский нападающий провёл 66 матчей, в которых забросил 28 шайб и отдал 30 результативных передач. На счету 39-летнего россиянина в текущей регулярке 53 (33+20) очка в 50 встречах.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.