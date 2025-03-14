«Ак Барс» сыграет против «Витязя» в форме, посвященной татарской культуре

Казанский «Ак Барс» сыграет против подмосковного «Витязя» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в эксклюзивном комплекте формы, вдохновленной татарской культурой, сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.

© ХК «Ак Барс»

Игра пройдет в Казани в субботу, 15 марта, и начнется в 17:00 мск. Встреча будет посвящена культурному наследию Татарстана.

Дизайн игрового свитера выполнен в стиле камзула — татарской национальной жилетки.

— Изящная тесьма вокруг герба и на рукавах — это трансформированные узоры c ворот башни Сююмбике. Флаг Татарстана передан на форме тюльпаном в виде лапы снежного барса на плечах и вышитой каймой по периметру джерси, — говорится в сообщении.

«Ак Барс» с 82 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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