Российского хоккеиста дисквалифицировали на год

Российского хоккеиста Егора Андриянова, выступавший в прошлом сезоне за клуб Молодежной хоккейной лиги «Локо» из Ярославля, дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба РУСАДА.

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— Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать спортсмена Андриянова Егора (вид спорта — хоккей) на один год за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 25 октября 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 12 апреля 2024 года, — говорится в тексте пресс‑релиза.

Андриянову 19 лет. В сезоне‑2023/24 защитник сыграл в составе «Локо» 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (1+6) очков, также на его счету 1 голевая передача в 12 матчах плей‑офф.