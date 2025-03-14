Хоккеист Абдразаков исполнил гимн России перед благотворительным матчем

Российский оперный певец, заслуженный артист РФ, обладатель премии "Грэмми" 2011 года Ильдар Абдразаков исполнил гимн России перед началом благотворительного матча в Норильске, а после вышел на лед в составе "Легенд хоккея". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Абдразаков вышел в одном звене с [Алексеем] Морозовым, [Ильей] Ковальчуком, [Алексеем] Гусаровым, [Александром] Гуськовым.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, обращаясь к зрителям перед игрой, отметил важность матчей в Норильске.

"Подобные матчи в Норильске - это замечательная, добрая традиция, - сказал он. - Поддерживать детский и юношеский спорт - это залог нашего будущего. Этим матчем мы начинаем праздновать 90-летний юбилей промышленного освоения Красноярского края. Уверен, что это только начало".

Пригласительные билеты на звездный матч реализовывались в обмен на добровольные пожертвования. "Норникель" удвоит собранную сумму и направит средства на поддержку детских спортивных учреждений региона. Как рассказали ТАСС в "Норникеле", за восемь предыдущих матчей было собрано порядка 26 млн рублей, которые пошли на развитие спорта в Заполярье.