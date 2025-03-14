Baza: гендиректор ЦСК ВВС Мордвинцев задержан за вымогательство у хоккеиста

Бывший главный тренер самарского ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев и генеральный директор клуба Юрий Ковтун были задержаны за вымогательство денег у хоккеистов, передает Telegram-канал Sport Baza. Дело возбуждено по статье 204 УК РФ "Коммерческий подкуп группой лиц, сопряженный с вымогательством". По версии следствия, Ковтун требовал с хоккеиста команды Владимира Серова 80 тысяч рублей за постоянную игровую практику в основном составе клуба. Серову угрожали убрать из команды, если он не согласится заплатить. Источники утверждают, что в квартирах Мордвинцева и Ковтуна прошли обыски. Сейчас Мордвинцев отпущен, он находится в статусе свидетеля. Такое решение было принято после допроса. Ковтуну избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) ЦСК ВВС идет на27 месте, набрав 49 очков. Лидирует в чемпионате петербургское "Динамо". У команды с берегов Невы 80 очков.