Сушинский назвал главных претендентов на Кубок Гагарина

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Львом БОЧАРОВЫМ назвал главных претендентов на Кубок Гагарина.

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– Насколько тяжело в этом сезоне предсказать победила Кубка Гагарина?

– А когда-то было легко?

– Очень высокая плотность на «Востоке» и на «Западе». Уровень команд примерно одинаковый. Кто на сегодняшний день для вас самый яркий претендент на кубок?

– Я думаю, что «Локомотив» ярославский. Он хорошо и ровно идёт. Но уже подбираются многие. «Авангард» омский очень хорошо идёт в последних матчах. Есть варианты.

– Почему именно «Локомотив» вы назвали первым?

– Он ровно идёт весь сезон. У них прошлогодний финал не получился. Они в том году здорово играли. Команда сохранилась и они усилились хорошей подборкой игроков. Плюс молодежь у них повзрослела. Думаю, что шансы у них есть.

– Год назад «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» и сенсационно вылетел в первом раунде. Как вы думаете, не стоит в этом году ждать подобных сенсаций?

– Вы уже ответили на этот вопрос. Плотность восьмерки очень серьезная. Я думаю, что всё возможно.