Сушинский назвал главных претендентов на Кубок Гагарина
Бывший нападающий СКА Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Львом БОЧАРОВЫМ назвал главных претендентов на Кубок Гагарина.
– Насколько тяжело в этом сезоне предсказать победила Кубка Гагарина?
– А когда-то было легко?
– Очень высокая плотность на «Востоке» и на «Западе». Уровень команд примерно одинаковый. Кто на сегодняшний день для вас самый яркий претендент на кубок?
– Я думаю, что «Локомотив» ярославский. Он хорошо и ровно идёт. Но уже подбираются многие. «Авангард» омский очень хорошо идёт в последних матчах. Есть варианты.
– Почему именно «Локомотив» вы назвали первым?
– Он ровно идёт весь сезон. У них прошлогодний финал не получился. Они в том году здорово играли. Команда сохранилась и они усилились хорошей подборкой игроков. Плюс молодежь у них повзрослела. Думаю, что шансы у них есть.
– Год назад «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» и сенсационно вылетел в первом раунде. Как вы думаете, не стоит в этом году ждать подобных сенсаций?
– Вы уже ответили на этот вопрос. Плотность восьмерки очень серьезная. Я думаю, что всё возможно.