ЦСК ВВС подтвердил, что гендиректор клуба находится под домашним арестом

Хоккейный клуб ЦСК ВВС из Самары выступил с заявлением относительно информации о задержании генерального директора Юрия Ковтуна.

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Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что бывший главный тренер самарского ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев, а также Ковтун задержаны за вымогательство денег у хоккеистов. По данным источника, дело было возбуждено по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп группой лиц сопряженный с вымогательством». По версии следствия, Ковтун требовал от защитника клуба Владимира Серова 80 тысяч рублей за постоянную игровую практику в основе команды. В случае отказа его угрожали убрать из команды. После допросов Мордвинцев был отпущен, у него статус свидетеля. Ковтуну избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

— В настоящее время генеральный директор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун находится под домашним арестом. Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела. По мнению стороны защиты, произошедшее является причиной конфликта клуба с отдельно взятым хоккеистом Владимиром Серовым и его родителями, которые пытаются истолковать обстоятельства двухлетней давности в искаженной форме и представить их как факты вымогательства. Однако в распоряжении защиты имеются доказательства, опровергающие обвинения, — говорится в заявлении пресс‑службы ЦСК ВВС.

ЦСК ВВС занимает 29‑е место в турнирной таблице ВХЛ и потерял шансы на выход в плей‑офф.