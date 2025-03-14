«Локомотив» на своем льду по буллитам проиграл «Нефтехимику»

Ярославский «Локомотив» на своем льду в серии буллитов уступил «Нефтехимику» (1:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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В основное время на шайбу Райли Барбера хозяева ответили голом Александра Полунина. В овертайме команды не сумели забить, в серии буллитов точнее были игроки «Нефтехимика» — решающий бросок на счету Владимира Брюквина.

«Локомотив» набрал 96 очков и лидирует в Западной конференции, «Нефтехимик» с 61 очком занимает 9‑е место в Восточной конференции, за четыре матча до завершения «регулярки» команда Олега Леонтьева 3 очка уступает «Сибири».

Ранее стало известно, что «Локомотив», гарантировавший себе первую строчку на Западе, в первом раунде плей‑офф встретится с нижегородским «Торпедо».

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Голы: Полунин, 30:36. — Барбер, 28:17.