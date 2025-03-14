Российского хоккеиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Андриянов получил дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Источник отмечает, что хоккеист получил наказание за каннабиноиды. В его допинг-пробе был обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол. С учетом временного отстранения 19-летний Андриянов сможет вернуться на лед 12 апреля.

Россиянин выступает за молодежный клуб «Локо», который принимает участие в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В сезоне-2023/24 Андриянов провел за коллектив 50 матчей: 38 — в регулярном первенстве МХЛ, 12 — в плей-офф.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.