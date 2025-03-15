Билеты на игры «Вашингтона» подрожали в два раза на фоне приближения Овечкина к рекорду

Билеты на домашние игры «Вашингтон Кэпиталз» в апреле 2025 года подрожали в два раза на фоне приближения российского капитана столичного клуба Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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Об этом сообщает Washington Times со ссылкой на аналитиков интернет-площадки TickPick.

«Я полагаю, что самый дешёвый билет, когда станет очевидно, что у него появится возможность побить рекорд, будет стоить в диапазоне $ 450–500, хотя цена может превысить $ 700 или $ 800. Рынок предполагает, что рекорд будет побит в период между 2 и 10 апреля, судя по тому, что мы наблюдаем в плане роста цен. Я могу представить, что самый дешёвый билет будет стоить от $ 800 до $ 1000, если та самая встреча «Вашингтона» будет дома», — заявил руководитель отдела контента TickPick Кайл Зорн.

Так наибольший подъём цен наблюдается на игру 3 апреля с «Каролиной Харрикейнз». Цена самых дешёвых мест на площадке по перепродаже билетов выросла на 94%, подскочив с $ 82 до $ 159. Билеты на игру с «Чикаго Блэкхоукс» 5 апреля и гостевую встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля показали похожий скачок в последние недели.