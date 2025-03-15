«Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над минским «Динамо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу в овертайме со счётом 4:3.

В основное время в составе хозяев отличились Деннис Ян, Джош Ливо и Ярослав Цулыгин. Шайбы гостей на свой счёт записали Сэм Энас, Егор Бориков и Александр Волков.

Победной шайбой в овертайме отметился Скотт Уилсон.

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 87 очков за 65 матчей. Минское «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 82 очка за аналогичное количество встреч.