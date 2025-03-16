Результаты матчей КХЛ на 15 марта 2025 года

Сегодня, 15 марта, прошли шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

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Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 96 очков в 65 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 87 очков после 65 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 65 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 87 очков в 65 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 86 очками в 65 играх.