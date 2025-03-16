Овечкин забил 887‑й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до семи голов. Об этом сообщает РИА Новости. Овечкин забил шайбу в матче чемпионата против "Сан-Хосе Шаркс".

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39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах. В ночь на 14 марта "Вашингтон" в регулярном чемпионате НХЛ проиграл "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 3:0.

Из-за этого поражения "столичные" прервали победную серию, которая насчитывала пять игр. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Он продолжает погоню за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. 14 марта Овечкин подарил джерси со своей подписью бывшему вратарю "Коламбуса" Паскалю Леклеру, которому забросил первую шайбу в лиге.