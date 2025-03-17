Панарин вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин догнал Вячеслава Козлова в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков. Теперь форварды делят 9-е место.

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В ночь на понедельник "Рейнджерс" дома проиграли "Эдмонтону" (1:3), Панарин отметился результативным пасом. На его счету стало 853 очка (294 гола + 559 результативных передач) в 738 матчах, в активе Козлова 853 очка (356 + 497) после 1 182 встреч. На 8-м месте располагается нападающий Илья Ковальчук (876; 443 + 433), рекордсменом является форвард "Вашингтона" Александр Овечкин (1 605; 887+718).

Также Панарин вышел на 9-е место по числу результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян. Ассист в игре с "Эдмонтоном" стал для него 559-м, столько же передач сделал форвард Александр Могильный. На 8-й строчке по этому показателю находится защитник Сергей Гончар (591), лидерство удерживает нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (829).

Панарин продлил результативную серию до 9 матчей, за этот период он набрал 13 очков (6 + 7). Форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, также записавший на свой счет по итогам встречи результативный пас, набирает очки на протяжении 18 игр подряд. Немец установил клубный рекорд по продолжительности подобной серии в XXI веке, ранее капитан команды Коннор Макдэвид в сезонах-2021/22 и 2022/23 набирал очки в 17 играх кряду. За 18 встреч Драйзайтль набрал 27 очков (14 + 13).

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин в прошедшей встрече с "Эдмонтоном" отразил 20 бросков из 23. Его соотечественник форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

"Рейнджерс" занимают четвертое место в Столичном дивизионе, в 68 матчах набрав 72 очка. Финалист прошлогоднего Кубка Стэнли "Эдмонтон" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, в 67 играх набрав 82 очка. В следующем матче в ночь на 19 марта "Эдмонтон" дома сыграет с "Ютой", "Рейнджерс" в этот же день примут "Калгари".