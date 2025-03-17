Стала известна первая команда НХЛ, которая не выйдет в плей-офф

«Сан-Хосе Шаркс» стали первой командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая лишилась шансов на выход в плей-офф в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает B/R Open Ice в соцсети Х (ранее Twitter).

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«Сан-Хосе» набрал 45 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Западной конференции и восьмое в Тихоокеанском дивизионе. В общей таблице НХЛ «Шаркс» также занимают последнее место.

На данный момент возглавляет Западную конференцию «Виннипег Джетс». Лидером Восточной является «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, по восемь лучших команд по итогам регулярного сезона выходят из каждой конференции в плей-офф, автоматически место в плей-офф получают по три лучшие команды из каждого дивизиона.