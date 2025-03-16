Овечкин объяснил уверенную победу "Вашингтона" над "Сан-Хосе"

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, за счет чего «столичным» удалось добиться уверенной победы над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт лиги.

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«Мы очень хорошо начали матч, команда принимала быстрое решение, и это сказалось на результате», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в ночь на 16 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», а Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается канадский форвард Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

«Столичные» возглавляют Восточную конференцию в этом сезоне, набрав 96 очков за 67 игр. В общей таблице НХЛ «Вашингтон» идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям «Виннипег Джетс». В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет 19 марта, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.