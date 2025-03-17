«Постоянно что-то говорит». Вратарь «Сочи» назвал самого «грязного» игрока в КХЛ
19-летний вратарь «Сочи» Евгений Волохин назвал нападающего московского «Динамо» Макса Комтуа самым «грязным» игроком в КХЛ.
— В играх против вас соперники часто жёстко действуют?
— Есть определённые «грязные» игроки. Сейчас самый «грязный» для меня – это Комтуа из «Динамо» Москва. Смотрел за ним, стоя в воротах. Он постоянно к кому-то подъезжает, что-то говорит. Слышал, что он говорит.
— Использует трэш-ток?
— Да, он словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу. Стиль игры такой. Он и очки набирает. От него есть польза. Но если надо – ответим, — цитирует Волохина «ВсеПроСпорт».
Комтуа проводит дебютный сезон в КХЛ. В 59 матчах форвард набрал 49 (20+29) очков и 65 штрафных минут.