Определились все участники плей‑офф КХЛ сезона‑2024/25

Стали известны все команды, которые примут участие в плей‑офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона‑2024/25.

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Из Западной конференции в плей‑офф вышли ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, минское «Динамо», петербургский СКА, череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо». При этом досрочно определилась первая пара плей‑офф: «Локомотив» сыграет с «Торпедо».

От Восточной конференции в плей‑офф квалифицировались челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», омский «Авангард», новосибирская «Сибирь» и владивостокский «Адмирал».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 23 марта, плей‑офф стартует 26 марта.

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