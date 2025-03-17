Главный тренер «Сибири» прокомментировал выход команды в плей-офф

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги домашнего матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором его команда принимала астанинский «Барыс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 и обеспечили место в плей-офф КХЛ.

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«Непростой матч в плане эмоций – много их потратили в предыдущих играх. Заработали два очка, дальше будет легче в психологическом плане, есть небольшой промежуток времени отдохнуть, два дня. Есть хорошие шансы бороться за седьмое место», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр. «Барыс» замыкает таблицу Востока, имея в активе 35 очков после 66 встреч.