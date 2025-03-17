«Металлург» в серии буллитов обыграл «Витязь» в домашнем матче КХЛ

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Металлург» и подмосковный «Витязь». Победу в серии буллитов одержали хозяева 3:2 Б.

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Единственную шайбу в первом периоде забросили хозяева. На третьей минуте отличился американский форвард Люк Джонсон. Во второй двадцатиминутке гости в большинстве сравняли счёт после точного броска Владислава Цицюры. На 45-й минуте встречи «Магнитка» после гола Никиты Камалова вновь вышла вперёд, но за 13 секунд до сирены об окончании третьего периода Алексей Макеев перевёл игру в овертайм. В дополнительное время зрители голов не увидели. В серии буллитов решающий точный бросок исполнил Джонсон.

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«Металлург» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 88 очков в 66 матчах. «Витязь» занимает 10-е место на Западе, имея в активе 57 очков после 66 встреч.