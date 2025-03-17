«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента

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Определился победитель Кубка Континента сезона Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. Ярославский «Локомотив» после победы над «Адмиралом» из Владивостока (4:1) обеспечил звание лучшей команды регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента
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«Локомотив» набрал 98 очков после 66 игр и стал недосягаем для остальных преследователей в борьбе за почётный приз. Идущий на втором месте челябинский «Трактор» отстаёт от лидера на шесть очков и за оставшиеся две встречи не сможет превзойти «Локомотив» в борьбе за Кубок Континента.

Ранее стали известны все команды, вышедшие в плей-офф КХЛ. В матчах за Кубок Гагарина сыграют «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ХК ЦСКА (Москва), «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Сибирь» (Новосибирск).

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