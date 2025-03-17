Экс-хоккеист "Барыса" погиб в возрасте 45 лет

Бывший игрок клубов «Барыс», «Лев», а также клубов НХЛ Томаш Клоучек погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает «Чемпионат».

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О смерти спортсмена сообщила жена Клоучека. По ее словам, 45-летний спортсмен врезался в электрический столб во время катания на лыжах в районе горы Медведин.

«Вчера в результате трагического случая мой муж, моя вселенная, моя любовь и отец наших детей Томаш Клоучек покинул нас навсегда. Вы заслуживаете того, чтобы это знать. Просьба уважать нашу частную жизнь и ту боль, с которой мы столкнулись», — написала жена Клоучека Барбора.

При этом в местной полиции уточнили, что во время столкновения Клоучек был в шлеме, а столб был обшит мягким материалом. Однако, эти меры предосторожности не помогли — от полученных травм Клоучек скончался на месте.

Клоучек сыграл в КХЛ 128 матчей, за время которых он успел набрать 35 (7+28) очков. Кроме того, он провел 141 матч в НХЛ в составе команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Атланты Трэшерз».

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