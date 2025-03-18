Неизвестные украли часы на один миллион у хоккеистов московского «Спартака»

Московский хоккейный клуб «Спартак» лишился коллекционных наручных часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, аксессуары производства отечественного завода «Ракета» исчезли из кабинета на столичном стадионе «Лужники». Всего пропало 17 из 30 наручных часов на сумму 1,1 миллиона рублей.

Отмечается, что кража могла произойти во время переезда команды из старого офиса в новый. Руководство красно-белых написало заявление в полицию.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В активе команды под руководством Алексея Жамнова 83 очка в 65 матчах.

Ранее у двукратного чемпиона России по хоккею Александра Гуськова украли часы за 1,5 миллиона рублей. Уточнялось, что он отдал их хоккеисту Валентину Морозову с целью продажи, однако тот присвоил их себе. В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.