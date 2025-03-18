Нападающий Ландескуг участвовал в тренировке «Колорадо»

Ландескуг участвовал в тренировке «Колорадо». 32-летнего форварда пока не планируют задействовать в играх
Габриэль Ландескуг принял участие в тренировке «Колорадо».
Капитан «Эвеланш» был задействован в нескольких упражнениях и остался на площадке во время командной части занятия.
Ранее главный тренер Джаред Беднар сообщил, что Ландескуг отправится с клубом на трехматчевый выезд в Канаду. Он не будет участвовать в играх, но сможет поработать с командой.
Напомним, что нападающий не играет с июня 2022 года. За последние два года он перенес три операции на травмированном колене.