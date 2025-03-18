Бывший капитан «Автомобилиста» найден мертвым в своей квартире

Скончался экс-хоккеист «Автомобилиста», «Ак Барса» и московского «Спартака» Федор Малыхин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Как отмечается, тело 34-летнего спортсмена было обнаружено в его квартире. Данные о смерти Малыхина изданию «Спорт-Экспресс» подтвердил один из бывших одноклубников хоккеиста.

Малыхин начал свою спортивную карьеру в фарм-клубе «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Затем он перешел в основную команду и стал ее капитаном. Также он играл за «Трактор» из Челябинска, «Ак Барс» из Казани, «Спартак» из Москвы, «Витязь» из Подмосковья и «Авангард» из Омска. В 2014 году он участвовал в матче всех звезд КХЛ. Вместе с «Ак Барсом» Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности в Континентальной хоккейной лиге он набрал 220 очков в 548 играх, из них 107 — в регулярном чемпионате и 113 — в плей-офф.

Накануне сообщалось, что бывший защитник хоккейных клубов КХЛ «Лев» из Попрада и «Барыс» из Астаны Томаш Клоучек умер в результате несчастного случая во время лыжной прогулки в Чехии. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

По данным чешского издания Blesk, хоккеист столкнулся с распределительным электрощитом, который был установлен на краю склона. Несмотря на то, что на нем был защитный шлем, спортсмен получил тяжелые травмы, которые привели к летальному исходу.