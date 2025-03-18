SHOT: Бывший хоккеист "Ак Барса" и "Спартака" Федор Малыхин умер в 34 года

Бывший хоккеист казанского "Ак Барса" и московского "Спартака" Федор Малыхин умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, тело спортсмена нашли в его квартире в Екатеринбурге. Причиной смерти, как пишет SHOT, стала остановка сердца.

Смерть экс-хоккеиста подтвердил ТАСС бывший партнер игрока по клубу "Автомобилист" Сергей Гусев.

Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе "Автомобилиста" из Екатеринбурга, в 2011 году дебютировал за основную команду в КХЛ, был ее капитаном.

За свою карьеру спортсмен также выступал за казанский "Ак Барс", московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и омский "Авангард". В сезоне 2017/2018 в составе "Ак Барса" Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России.

В 2017 года он получил звание мастера спорта РФ.