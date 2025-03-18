«Авангард» выразил соболезнования в связи со смертью Федора Малыхина

«В возрасте 34 лет из жизни ушёл экс-«ястреб» Фёдор Малыхин. «Авангард» был последним клубом в его профессиональной карьере, за Омск игрок выступал в сезоне-2022/2023.

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Приносим соболезнования товарищам, родным и близким Фёдора. Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все 100% ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке», — сказано в сообщении команды.

Напомним, всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Фёдор провёл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.