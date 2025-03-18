Названа причина смерти хоккеиста Федора Малыхина

Причиной смерти бывшего игрока «Ак Барса», обладателя Кубка Гагарина Федора Малыхина стала остановка сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, у хоккеиста, выступавшего за ряд российских клубов, в том числе челябинский «Трактор» и московский «Спартак», остановилось сердце.

Тело 34-летнего спортсмена обнаружил его отец, который пришел в квартиру сына после того, как Федор Малыхин несколько дней не выходил на связь с родственниками и друзьями, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом источники издания отметили, что после завершения карьеры Малыхин учился на юриста и не жаловался на проблемы со здоровьем. По предварительной информации, похороны состоятся в четверг, 20 марта.