Чем запомнился умерший хоккеист Федор Малыхин

10 лет назад Малыхин стал сенсацией КХЛ в составе «Автомобилиста», но чемпионство выиграл уже в Казани.

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18 марта становится чёрным днём для нашего хоккея. В 2017-м в этот день скончался Сергей Гимаев, в прошлом году оборвалась жизнь Константина Кольцова, а сегодня пришла новость о смерти Фёдора Малыхина. Тело бывшего форварда «Автомобилиста» нашли в его квартире в Екатеринбурге, Фёдору было лишь 34 года.

Малыхин родился и рос в Екатеринбурге, начав играть в КХЛ за «Автомобилист». Тогда уральский клуб не имел богатого спонсора и суперсовременной арены, наряду с «Кузней» являлся одним из самых бедных в лиге.

«В 16-17 лет я играл за фарм-клуб «Автомобилиста», и был такой период, когда у меня ничего не получалось, из-за чего даже в жизни чувствовал себя неуверенно. Промелькнула мысль: может, бросить хоккей и заняться чем-то другим? Хорошо, что рядом со мной были товарищи, которые смогли меня приободрить, и я нашёл в себе силы идти дальше по этой дороге», — говорил игрок в интервью «Чемпионату».

Малыхин был одной из надежд местной школы, которая уже тогда подвергалась тотальному разграблению: в первом сезоне в истории МХЛ Фёдор стал четвёртым бомбардиром лиги. Дебют в основном составе форсировали финансовые проблемы команды, которые в концовке сезона-2010/2011 заставили продать бо́льшую часть игроков основного состава и завершать сезон в три звена. В одном из этих звеньев и играл Фёдор.

Уже тогда Малыхин сочетал в себе и снайперские способности, и хорошую технику, и бойцовские качества. Правда, долгое время условий для раскрытия этих качеств в «Автомобилисте» просто не было: команда оказывалась на грани выхода из КХЛ, юный центр играл с такими же молодыми игроками или с хоккеистами уровня ВХЛ. Однако перед сезоном-2013/2014 в клуб пришла новая команда руководителей — генменеджер Леонид Вайсфельд и главный тренер Анатолий Емелин.

Вайсфельд привёл в клуб многих опытных и хорошо знакомых ему игроков — в их числе были раскрывшийся в «Кузне» Антон Лазарев и Артём Чернов, который после игры за молодёжную сборную не смог раскрыть свой талант. «Автомобилист» в начале того сезона трясло, многие лидеры не могли найти своей игры — но в итоге создание звена Чернов — Малыхин — Лазарев помогло клубу впервые за четыре года пробиться в плей-офф.

На первой роли в звене был Малыхин — и не только из-за того, что он был центром и давал тройке имя. С одинаковой лёгкостью он забивал и раздавал передачи, забивал красивые буллиты и получал сравнения с Павлом Дацюком.

«Мы каждое лето встречаемся. Живём в Екатеринбурге, и круг общения у нас один. Только, к сожалению, на рыбалку, которая Паше нравится, вместе не ездим», — говорил об общении с легендой Малыхин.

В чемпионате-2013/2014 Фёдор набрал 44 (22+22) очка, с отрывом стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, принял участие в Матче звёзд, привлекался в сборную России, но до минского ЧМ седьмой бомбардир КХЛ так и не доехал. Малыхин даже попал в мемы, не делая ничего: корреспондент на флеш-интервью, который впервые работал на матче «Автомобилиста», обратился к защитнику Андрею Антонову «Фёдор», после чего получил логичный ответ «Я не Фёдор», вошедший в историю хоккейной юмористики.

Правда, удерживать Малыхина «Автомобилист» не мог — не было ресурсов, да и нападающий говорил, что хотел бы сыграть за команду, где мог бы взять Кубок Гагарина. Ходили слухи о многих клубах, но расторопнее всех оказался «Ак Барс», выложивший «Авто» чуть ли не 110 млн рублей. Причём репутация «Ак Барса» была далека от нынешней: 10 лет назад казанский клуб воспринимался как «кладбище талантов», где лидеры средних клубов моментально увядали. Андрей Разин, тогда ещё работавший в «Ижстали», сомневался в том, что Малыхин подойдёт хоккею Билялетдинова.

Так оно и вышло. Уже через пару месяцев Фёдор оказался в запасе, а новостные ленты были забиты слухами о потенциальном обмене: писали и про обмен в ЦСКА, и про интерес в «Динамо». В плей-офф, где «Ак Барс» дошёл до финала, Фёдор не сыграл ни одного матча. В «Ак Барсе» он провёл ещё четыре сезона, получал нашивку на джерси и поднимал над головой заветный Кубок Гагарина, но звёздный статус потерял. За пять лет в Казани Малыхин набрал 74 очка: попытка переформатировать игрока под стиль нового клуба не стала успешной.

После этого карьера Малыхина ушла в тень: он немало поиграл в «Витязе», но клуб не привлекал к себе большого внимания, а в «Авангарде» он выполнял функции четвёртого центра. Уже в 32 года он ушёл из хоккея — правда, официально этого не объявлял и товарищеского матча в родном городе не проводил.

«Не готов делиться своими планами. Если бы это касалось спортивных моментов, это одно. А в целом не планирую планами своими делиться на общее обозрение», — говорил хоккеист в ноябре 2023-го и после этого действительно не попадал в новостные ленты.

«Фёдор навсегда останется в нашей памяти улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, любимчиком трибун», — пишет в своём некрологе «Автомобилист». «Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все 100% ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке», — это уже слова «Авангарда».

Увы, это далеко не первая смерть в составе «Автомобилиста»-2014. В декабре 2020-го из-за проблем с сердцем скончался Чернов. Спустя полгода после ковидных осложнений ушёл из жизни защитник команды Владислав Егин. Теперь хоккейную книгу памяти пополняет главная звезда той команды.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Фёдора Малыхина.