В «Вашингтоне» раскрыли, как Овечкин справляется с давлением из-за рекорда

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери раскрыл, как российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин справляется с постоянным давлением из-за приближения к «вечному» снайперскому рекорду канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт лиги.

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«Но он настоящий профессионал, когда дело касается подобных ситуаций. Он уже проходил через это, когда бил разные рекорды, сталкивался с давлением. Он ведет себя очень достойно, переводит внимание на команду и делает все ради общего результата», — подчеркнул специалист.

Встреча против «Сан-Хосе», которая состоялась в ночь на 16 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», а Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

«Столичные» возглавляют Восточную конференцию в этом сезоне, набрав 96 очков за 67 игр. В общей таблице НХЛ «Вашингтон» идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям «Виннипег Джетс». В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет 19 марта, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.