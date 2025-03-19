НХЛ перенесла дату рекорда Овечкина на предпоследний матч сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала новый прогноз по дате, когда российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах лиги.
Сегодня ночью по Москве в матче против "Детройта" (4:1) Овечкин отдал голевой пас на партнера, но не смог забить. Средняя результативность Александра упала до 0,65 гола за матч в текущем сезоне. Сохраняя такой темп, Овечкин побьет рекорд Гретцки 15 апреля в выездной встрече с "Нью-Йорк Айлендерс" - это будет предпоследняя игра "Вашингтона" в "регулярке".
Напомним, что Овечкину осталось забросить восемь шайб, чтобы побить рекорд Гретцки. На данный момент в активе Александра 887 голов, Гретцки - 894.