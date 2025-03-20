Стала известна причина смерти хоккеиста Малыхина

Федор Малыхин скончался от сердечной недостаточности.

© Sports.ru

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на справку о смерти игрока. Запись акта составлена 19 марта отделом ЗАГС города Екатеринбурга Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Как следует из документа, причинами смерти стали левожелудочковая сердечная недостаточность и внезапная сердечная смерть.

О смерти 34‑летнего хоккеиста стало известно 18 марта. Похороны пройдут в пятницу 21 марта в Екатеринбурге.

Федор Малыхин завершил профессиональную карьеру в конце сезона-2022/23. В Фонбет чемпионате КХЛ он выступал за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард».

Форвард провел в лиге 548 матчей с учетом плей-офф и набрал 220 (107+113) очков. Малыхин выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом» в 2018 году.