Дубль и передача Ливо помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

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Дублем и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ Джош Ливо. Для канадского форварда эти шайбы стали 46-й и 47-й в сезоне. Ливо сократил отставание от рекорда Мозякина за регулярку КХЛ до одной шайбы. Ещё по голу в составе уфимской команды забили Скотт Уилсон и Ярослав Цулыгин. За «Автомобилист» отличился нападающий Семён Кизимов.