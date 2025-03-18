"Трактор" стал победителем Восточной конференции КХЛ в регулярном чемпионате

Челябинский "Трактор" досрочно гарантировал первое место в турнирной таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во вторник "Трактор" дома обыграл петербургский СКА со счетом 4:2. Челябинская команда стала недосягаемой для конкурентов по Восточной конференции с 94 очками. Единственным, кто мог догнать "Трактор", оставался уфимский "Салават Юлаев", который имеет на своем счету 89 очков и до конца регулярного чемпионата проведет два матча.

"Трактор" во второй раз в истории стал победителем Восточной конференции в регулярном чемпионате. Ранее команде удалось добиться такого результата в сезоне-2011/12, когда она сумела завоевать Кубок континента - занять первое место в общей таблице регулярного чемпионата.

СКА впервые за 9 лет проиграл "Трактору" в гостевом матче КХЛ. В последний раз "Трактор" на своем льду побеждал соперника 23 августа 2016 года (2:1 ОТ). После этого команды провели между собой в Челябинске семь встреч. При этом "Трактор" за этот период трижды одолел СКА в Санкт-Петребурге, последняя победа была добыта в этом сезоне - 12 сентября 2024 года (3:0).

Ранее ярославский "Локомотив" стал досрочно победителем Западной конференции и регулярного чемпионата КХЛ.