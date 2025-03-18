Трамп поддержал идею Путина об организации матчей НХЛ и КХЛ

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение лидера России Владимира Путина об организации в Соединенных Штатах и РФ матчей между американскими и российскими хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что речь идет о российских и американских игроках, выступающих в НХЛ и КХЛ.

«Трамп поддержал идею Путина об организации хоккейных матчей в США и РФ», — говорится в тексте.

В пресс-службе Кремля отметили, что президенты договорились оставаться в контакте по этому вопросу.

Напомним, что сегодня, 18 марта, Трамп и Путин провели телефонный разговор. Ключевой его темой стала ситуация вокруг Украины.