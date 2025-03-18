В НХЛ отреагировали на идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, возможна ли игра с участием хоккеистов КХЛ и НХЛ. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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