В КХЛ высказались о матче с НХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова организовать необходимые мероприятия для проведения матчей с участием клубов лиги и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявил РИА Новости глава КХЛ Алексей Морозов.

«Могу добавить, что мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям. И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия», — заявил он.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.