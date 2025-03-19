«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ, у Овечкина — голевой пас

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» переиграли «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1. Дилан Строум, Пьер‑Люк Дюбуа, Том Уилсон и Коннор МакМайкл отличились у «Вашингтона», Дилан Ларкин забил единственную ответную шайбу.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить, но отдал голевой пас. Это 56‑е (34+22) очко Овечкина в 52 матчах. «Вашингтон» набрал 98 очков и сохранил лидерство в Восточной конференции. У «Детройта» 70 очков, «Красные Крылья» на 11 позиции Востока. НХЛ.

Регулярный чемпионат «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) Голы: Строум, 6:36. Дюбуа, 48:16. Уилсон, 54:21. МакМайкл, 55:27. — Ларкин, 12:28.