Стало известно, где может пройти матч между НХЛ и КХЛ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале выразил готовность провести поединок между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на ледовой арене в Нижнем Новгороде.

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«Нижний Новгород — исторически хоккейный город. Наше «Торпедо» — один из старейших клубов страны. Мы с нетерпением ждем открытия новой Ледовой арены, нового дома для нашего клуба!.. » — написал он.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

Трамп поддержал идею Путина об организации матчей НХЛ и КХЛ

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.