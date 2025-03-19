Макдэвид установил фантастический рекорд, превзойдя достижение Овечкина

А Василий Подколзин прервал голевое молчание, которое длилось больше двух месяцев.

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«Эдмонтон» тяжёл в последнее время как по игре, так и по результатам: даже в матчах, где «Ойлерз» добиваются итоговой победы, нет той яркости и азарта. «Юта» же в первый год существования пытается воспользоваться осечками «Калгари» и «Ванкувера» и попасть в плей-офф, но собственная неопытность и нестабильность пока не позволяют заползти в восьмёрку.

Однако в матче с «нефтяниками», наверное, об этом не стоит и вести речь – новичок НХЛ буквально попал под каток. Если в первые 10 минут шансы ещё были, то после шайбы Ньюджент-Хопкинса в меньшинстве всё пошло наперекосяк. Почти сразу же «Эдмонтон» получил большинство, где Макдэвид своими финтами так запутал обороняющихся игроков, что те одновременно потеряли из поля зрения и Ньюджент-Хопкинса, и Хаймана.

А на самом флажке первого отрезка Коннор сотворил настоящую красоту – подхватил шайбу в средней зоне, объехал всех, кто был на пути, и в конце издевательски катнул шайбу мимо вратаря.

Во втором периоде ничего не поменялось – капитан «нефтяников» хоть и не реализовал выход «один в ноль», зато через несколько секунд отметился голевой передачей. А немного погодя отличился и Василий Подколзин, для которого заброшенная шайба стала первой за два месяца. Очень важный гол для россиянина.

«Юта» хоть и успела одну шайбу отыграть до перерыва, но на камбэк рассчитывать уже никак не могла. Тем более что в третьем гости пропустили ещё дважды и были разгромлены по всем статьям.

7:1 – «Эдмонтон» одерживает крупную победу и находится уже в двух очках от «Вегаса», который лидирует в дивизионе. Может быть, хоть в этом году мы не увидим серию «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»?

Коннор Макдэвид провёл чудо-матч, набрав три очка и установив фантастический рекорд, который неизвестно когда будет побит (если будет вообще). Капитан «Ойлерз» отметился 3+ очками в матчах с 32 франшизами и превзошёл достижения Овечкина, Маккиннона, Кейна и Кучерова.